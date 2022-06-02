شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 22 ألف قرص إمفيتامين و45 طن قات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود محاولات تهريب 435 كيلو جرامًا من الحشيش و45.6 طن من القات و22 ألف قرص إمفيتامين، والقبض على المشاركين فيها. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العقيد مسفر القريني، أن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكّن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط تهريب المواد المخدرة، والقبض على المشاركين في محاولة تهريبها، وعددهم 43 متهمًا، منهم 25 مواطنًا، و18 مخالفاً لنظام أمن الحدود: 10 من الجنسية اليمنية و5 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسية الصومالية و1 من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.