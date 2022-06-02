شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 عربة «آيس كريم» مخالفة بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها، 26 سيارة مخالفة لبيع الـ«آيس كريم»، أمام المدارس والحدائق والمرافق العامة، لعدم التزامها بالاشتراطات الفنية والصحية.

وشملت المخالفات، عدم وجود تراخيص سارية المفعول، وغياب الشهادات الصحية، بالإضافة لعدم مطابقة الاشتراطات ولوائح سيارات الأطعمة المتنقلة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ومنها الغرامات المالية والتعهد بتطبيق الاشتراطات.

ودعا المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة المنطقة م. سعود آل علي، أصحاب عربات البيع المتنقلة إلى التواصل مع الأمانة، للاطلاع على لائحة اشتراطات السيارات المتجولة لبيع الأغذية، لممارسة هذا النشاط بشكله الصحيح، ضمن الاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.