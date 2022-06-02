شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم يطلع على مقترحات المراجعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، في جدة أمس، بعدد من المراجعين، الذين تقدموا بطلب لقائه عبر خدمة لقاء الرئيس ببوابة ديوان المظالم الرقمية. وخلال اللقاء، استمع د. اليوسف لشكاوى المراجعين ومطالبهم، ووجه بسرعة العمل بما يلزم إجراؤه حسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص. ويقوم اليوسف بالالتقاء بالمراجعين في يوم الأربعاء من كل أسبوع؛ للاستماع إليهم وملاحظاتهم وطلباتهم؛ للإسهام في تطوير أداء وأدوات العمل في مرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية؛ للوصول إلى أقصى مستهدفاته والمتمثل في العدالة الناجزة.