شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تبعث برقيات لرؤساء إيطاليا وألبانيا والبرازيل والفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية ألبانيا، إيلير ميتا، في وفاة الرئيس السابق السيد بوجار نيشاني - يرحمه الله -. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية ألبانيا السيد بوجار نيشاني - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية إلى رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق البرازيل. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق بلدكم، وما نتج عن ذلـك مـن وفـيات ومفقودين، وإننا إذ نشـارككم ألم هـذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصـديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه».

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى فرديناند ماركوس جونيور، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين. وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية ألبانيا، إيلير ميتا، في وفاة الرئيس السابق السيد بوجار نيشاني - رحمه الله -. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية ألبانيا السيد بوجار نيشاني - رحمه الله - وأبعث لكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

كما بعث سمو ولي العهد، برقية إلى رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق البرازيل. وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق بلدكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا عودة المفقودين سالمين».

وبعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة إلى فرديناند ماركوس جونيور، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين. وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والرقي.