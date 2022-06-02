شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: المملكة قدمت مساعدات إنسانية وإغاثية بـ 94 مليار دولار لـ 164 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة أن المملكة قدمت أكثر من 94 مليارا و600 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية خلال الفترة بين 1996 - 2022م، استفادت منها 164 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الأول - عبر الاتصال المرئي - في اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بعنوان «المساعدات الإغاثية والإنسانية العالمية للمملكة العربية السعودية»، حيث استعرض خلال اللقاء جهود المملكة الإنسانية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في كافة بقاع العالم.

وأوضح د. الربيعة أن المركز يسعى من خلال رؤيته بأن يكون مركزا دوليا رائدا للأنشطة الإغاثية والإنسانية، وذلك من خلال تطبيقه أعلى المعايير العالمية في هذا المجال وكذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة، مؤكدا أن المركز يرتكز على قيم أساسية تتمثل في الحيادية والشفافية والجودة والاحترافية والمبادرة والإبداع وبناء الشراكات ودعم المجتمعات.

وبين أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ منذ إنشائه في عام 2015م وحتى الآن ما يقارب 2000 مشروع إنساني في 84 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 5 مليارات و767 مليون دولار أمريكي، شملت مختلف القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والحماية، والتغذية، والمياه والإصحاح البيئي، والتطوع، والخدمات اللوجستية، والتعافي المبكر، والإيواء وغيرها من المجالات الحيوية، حيث جرى تنفيذها بالشراكة مع 175 شريكا من المنظمات الأممية والدولية، مفيدا أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من مشاريع المركز بنسبة 71 % من إجمالي مساعدات المركز، حيث بلغت أكثر من 700 مشروع إنساني بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار.