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وزير الداخلية يرعى حفل اختتام «تحدي أبشر» الثاني

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الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس، حفل اختتام تحدي أبشر الثاني، وإعلان الفائزين في مسار «حلول ذكية مبتكرة وأفكار إبداعية لخدمات وزارة الداخلية»، بمشاركة الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وشركة علم.

وفور وصول سموه لمقر الحفل، عزف السلام الملكي، ومن ثم بدأت فقرات الحفل التي تضمنت فيلمًا وثائقيًا عن تحدي أبشر، الذي يأتي لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من أفراد المجتمع على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة، وتمكين الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والافتراضي.

وألقى الأمير د. بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية كلمة، أكد فيها أن المملكة تعيش تحولًا رقميًا متسارعًا لتكون التقنية بجميع أشكالها عصب خدماتها وإجراءاتها وأعمالها، مشيرًا إلى أن مبادرة تحدي أبشر تُعد إحدى مخرجات واحة أبشر الهادفة إلى توظيف التقنية للإسهام في ابتكار ومعالجة وتطوير الأعمال التقنية لوزارة الداخلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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