شكرا لقرائتكم خبر عن «تقييم حوادث اليمن» يفند 4 ادعاءات أممية وحقوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور ادعاءات عدد من الجهات الأممية والمنظمات العالمية، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني. استهداف عربةواستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس، نتائج تقييم 4 حوادث تضمنتها تلك الادعاءات، شملت ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، باستهداف عربة في مديرية رداع، بمحافظة البيضاء، نتج عنها مقتل شخص واحد وإصابة امرأتين. وأوضح المنصور، أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 2021/5/10 وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين أن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف عبارة عن تجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة، عند الساعة 10:57 ليلاً، وباستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف ويبعد مسافة 850 مترا عن الإحداثي محل الادعاء.

وأضاف: قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية رداع، وكذلك بعد التاريخ بيوم.

منطقة المنصاف

وفيما يتعلق بما ورد في التقرير الدوري التاسع، عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن للفترة من 2020/8/1 إلى 2021/7/1 أنه عند الساعة 9:00 صباحاً بتاريخ 2019/9/20 تعرضت سيارة في منطقة المنصاف بمديرية المطمة بمحافظة الجوف بصاروخ جوي، أدى إلى سقوط ضحايا وإتلاف السيارة، أوضح المنصور أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف في التاريخ الوارد في الادعاء، تبين عدم تنفيذ قوات التحالف أي مهام جوية بمحافظة الجوف، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع بمحافظة صعدة، ويبعد مسافة 98 كم عن موقع الادعاء، ولم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة الجوف قبل أو بعد يوم من التاريخ الوارد بالادعاء.

مستشفى القفلةوفيما يتعلق بتقرير منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» بشن غارة جوية على مستشفى القفلة، أسفرت عن إصابة 4 مدنيين، أوضح المنصور، أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمحافظة عمران، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في محافظة صعدة، ويبعد مسافة 63 كم عن موقع الادعاء.

مديرية الحوكوفيما يتعلق بادعاء توجيه ضرية جوية أصابت منزلا في مديرية الحوك، بمحافظة الحديدة على إحداثي محدد، نتج عن ذلك سقوط ضحايا وإصابات، أكد المنصور، أن التحالف لم ينفذ أي مهام جوية بواسطة الطائرات المقاتلة أو الطائرة بدون طيار على مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في محافظة «مأرب».