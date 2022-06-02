شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: موقفنا الخليجي موحد من الأزمة بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، بحضور وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وأكد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مجلس التعاون مع وزير خارجية روسيا، أن الموقف الخليجي موحد من الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا الحرص على دعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي عادل في اليمن.

كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن «شركاءنا في الخليج أكدوا أنهم لن ينضموا للعقوبات على روسيا». وأضاف: «دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بيننا وبين الغرب».