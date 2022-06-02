شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلق الموسم الأول لجائزة وقف القرآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم، أمس، الموسم الأول لجائزة سموه لوقف القرآن، مقدما دعمه لها بمبلغ مليوني ريال سنويا، وذلك في الحفل الذي أقيم في مقر الإمارة بجدة، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وأصحاب الفضيلة.

وشهد توقيع اتفاقية تعاون بين وقف القرآن وشركة ألف بي لإنشاء عدد من التطبيقات اللغوية التعليمية وإطلاق تطبيق العربية للحاج والمعتمر، كما شهد سموه توقيع اتفاقية تعاون بين وقف القرآن الكريم ومؤسسة طلعت اللامي الخيرية لدعم مبنى ‫وقف لغة القرآن‬ الاستثماري والصندوق الوقفي بمبلغ 3 ملايين ريال سنويا.

ويدور محور جائزة الأمير خالد الفيصل لوقف لغة القرآن لهذا العام حول: (اللغة العربية وريادة الأعمال).