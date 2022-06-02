إطلاق نار داخل مستشفى في أوكلاهوما الأمريكية يسفر عن سقوط ضحايا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
تعرض عدة أشخاص لإطلاق نار داخل مستشفى في ولاية أوكلاهوما الأربعاء، وأفادت السلطات بأن المسلح قُتل.
ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 17.00 مساء بالتوقيت المحلي في مستشفى سانت فرانسيس في تلسا بولاية أوكلاهوما، حسبما قال المسؤول بالشرطة ريتشارد مولنبرج، حسبما أفادت محطة “إن بي سي نيوز”.
وقالت إدارة الشرطة في بيان إن رجلا مسلحا ببندقية دخل مبنى في حرم المستشفى بعد ظهر الأربعاء.
وأضافت الإدارة: “تحول هذا إلى وضع إطلاق نار نشط”.
وقال مولنبرج إن عدة أشخاص ربما لقوا حتفهم وأصيب عدة أشخاص آخرين.
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