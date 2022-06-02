محمد بن مسعود - الدمام - الحسناء السعودية رهف القحطاني تسأل والدها “إيش رأيك فيني” ليباغتها الأب برد غير متوقع ( فيديو )

شاركت مشهورة “سناب” رهف القحطاني نظرة والدها ودعمه لها، بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص في “سناب شات” وظهرت بين أحضانه وهو يشيد بها ويضع يده على شعرها.

وسألت رهف والدها: “إيش تعبيرك عني في كلمتين؟”، ليجيبها:” أنِت الغالية.. أنِت الحلوة.. أنِت العاقلة..”. وضحكت “رهف” بصوت مسموع بعد هذه الكلمات الحانية من الأب.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

يذكر أن رهف القحطاني ومروج الرحيلي واجهتا انتقادات بالجملة بعد رحلتهما الأخيرة في جزر “المالديف” كما تم تغريمهما 400 ألف ريال.