محمد بن مسعود - الدمام - الحسناء السعودية رهف القحطاني تسأل والدها “إيش رأيك فيني” ليباغتها الأب برد غير متوقع ( فيديو )
شاركت مشهورة “سناب” رهف القحطاني نظرة والدها ودعمه لها، بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص في “سناب شات” وظهرت بين أحضانه وهو يشيد بها ويضع يده على شعرها.
وسألت رهف والدها: “إيش تعبيرك عني في كلمتين؟”، ليجيبها:” أنِت الغالية.. أنِت الحلوة.. أنِت العاقلة..”. وضحكت “رهف” بصوت مسموع بعد هذه الكلمات الحانية من الأب.
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يذكر أن رهف القحطاني ومروج الرحيلي واجهتا انتقادات بالجملة بعد رحلتهما الأخيرة في جزر “المالديف” كما تم تغريمهما 400 ألف ريال.
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