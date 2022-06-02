“الإرياني”: إيران تهرّب الأسلحة والمخدرات للفتك باليمنيين والعبث بأمن المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن النظام الإيراني لم يكتفِ بتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات والأسلحة والذخائر وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة لميليشيا الحوثي الإرهابية، لقتل اليمنيين. وتفصيلاً، أوضح “الإرياني” في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النظام الإيراني عمد إلى محاولة إغراق الأراضي اليمنية بالمخدرات ضمن إستراتيجيته للفتك باليمنيين، والعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة. وأشار إلى أن النظام الإيراني يواصل العربدة في المنطقة عبر إنشاء الميليشيات الطائفية المسلحة لإدارة حروب بالوكالة وإقلاق امن واستقرار المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، مستغلاً الصمت الدولي وغض الطرف عن ممارساته الإرهابية التي تشكل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والمواثيق الدولية. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة ممارسات النظام الإيراني واتخاذ موقف واضح وحازم إزاء أنشطته الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة ويدفع ثمنها المدنيين الأبرياء، والقيام بمسؤولياتها القانونية في وقف مختلف أنشطة التهريب وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي. أخبار قد تهمك

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