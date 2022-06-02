محمد بن مسعود - الدمام - فتاة في غاية الجمال والانوثة تفضح رجل دين وتكشف للجميع ما فعله بها عندما كانت مراهقة ( صور + فيديو )

فضحت سيدة أمريكية قساً أمام الجميع داخل كنيسة في ولاية إنديانا، وواجهته بما فعله بها عندما كانت مرااهقة في عمر الـ 16 عاماً، حيث اغتصبها داخل مكتبه .

واقتحمت بوبي جيفارت (43 عاماً) المسرح مع زوجها، نيت، لتقول إنه “لم يكن مجرد زنا” لأنها كانت صغيرة جدًا في ذلك الوقت.

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وقالت المرأة ‘عشت 27 عامًا في سجن … عشت في سجن الأكاذيب والعار. الكذب لحماية عائلة لوي. لسنوات كنت أعتقد أنني شخص فظيع ، ولدي أفكار انتحارية ولا أدرك ما حدث بي حقًا.

وتابعت: “كان عمري 16 عامًا فقط عندما أخذت عذريتي على أرض مكتبك. هل تتذكر ذلك؟ اعرف انك ستفعل. لقد فعلت أشياء بجسدي المراهق لم يكن من المفترض فعلها أبدًا. إذا كنت لا تستطيع الاعتراف بالحقيقة ، فعليك أن تجاوب الله. أنت لست الضحية هنا.

ثم أضاف نيت زوج بوبي: “هذه كذبة. هذا ليس مجرد زنا. إنه مستوى آخر. حدث ذلك لمدة تسع سنوات. عندما كانت تبلغ من العمر 15 و 16 عامًا “.

وتنحى القس جون لوي الثاني عن الكنيسة المسيحية بعد اعترافه بما واجهته به المرأة على خشبة المسرح أمام الجميع.