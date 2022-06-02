«الرؤية» تعلن تخفيض فائدة قروض العقار 18 %.. و«ساما»: مؤشراته تتباطأ

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير إنجازات رؤية السعودية 2030 للعام الماضي 2021، أن هامش الفائدة للقروض العقارية تم تخفيضها بنسبة تجاوزت 18% في عام 2021 مقارنة بعام 2018، وذلك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المنتجات السكنية، مع تطوير 17.3 ألف قطعة أرض بمساحة إجمالية أكبر من 17 مليون متر مربع.

إلا أن تقريراً آخر للبنك المركزي السعودي (ساما) بيّن أن مؤشرات القروض العقارية الممنوحة للأفراد أظهرت «تباطؤ» في الإقراض العقاري وفق إحصاءات 2021، رغم أنها استمرت في كونها المحرك الرئيسي وراء نمو ائتمان قطاع الأفراد، لتحسن الظروف الاقتصادية لمعظم القطاعات الاقتصادية.

وكان برنامج «جود الإسكان» ساهم في تحفيز المعروض العقاري لهذه الأسر، بتوفير 8400 وحدة سكنية لها، وبلغت قيمة المساهمات العينية والنقدية 259.9 مليون ريال في 2021.

وبلغت قيمة التمويلات العقارية السكنية الجديدة للأفراد والمقدمة من المصارف التجارية في العام الماضي 2021 نحو 152.54 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1.16% مقارنة بعام 2020، بزيادة قيمتها 1.76 مليار ريال، بعد أن كانت التمويلات العقارية تصعد قرابة الضعف خلال الأعوام الماضية، ففي عام 2020 (خلال جائحة كورونا) بلغت قيمة القروض العقارية 150.79 مليار ريال، بزيادة نسبتها 90.96% وزيادة قدرها 71.82 مليار ريال مقارنة بعام 2019.