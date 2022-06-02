«أوبك بلس»: 1.4 مليون برميل فائض الإنتاج يومياً

محمد بن مسعود - الدمام - توقعت «أوبك بلس» وصول فائض سوق النفط إلى 1.4 مليون برميل يومياً هذا العام، بما ينخفض بحوالى 500 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة، وفقاً لمصادر إعلامية.

وبيّنت المصادر أن البيانات تم إعدادها لاجتماع اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة الذي عقد أخيراً.

وأضافت المصادر أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة لم يبحث استثناء روسيا من اتفاق إمدادات النفط.