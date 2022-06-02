821 موقوفا في قضايا فساد خلال 6 أشهر - #عاجل

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري 1443، إذ قامت بـ27354 جولة رقابية، و2427 تحقيقًا، وأوقفت821 متهمًا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وتعد أبرز جرائم الفساد المالي والإداري هي: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال واختلاس المال العام وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وتشمل الجهات: وزارة الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتعنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد وجمع البيانات وإعداد الإحصاءات في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة، كما تعمل على تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط والمراقبة. جمادى الأولى الجولات الرقابية5518 التحقيق641 الموقوفون233 جمادى الآخرة الجولات الرقابية4266 التحقيق634 الموقوفون234 رجب الجولات الرقابية5072 التحقيق544 الموقوفون143 شعبان الجولات الرقابية5279 التحقيق258 الموقوفون127 رمضان الجولات الرقابية3384 التحقيق189 الموقوفون43 شوال الجولات الرقابية3835 التحقيق161 الموقوفون41 من جمادى الأولى إلى شوال 1443 الجولات الرقابية27354