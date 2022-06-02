محمد بن مسعود - الدمام - دعا‭ ‬جيمي‭ ‬ديمون‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬JPMorgan‭ ‬بان‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬بالإعصار‮»‬‭ ‬وحث‭ ‬الفدرالي‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قوية‭ ‬لتجنب‭ ‬إيقاع‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬براثن‭ #‬الركود‭. ‬ديمون‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬مصرفي‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬إعصار،‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬مثيل‮»‬‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس‭ ‬بنك‭ ‬jp morgan‭ ‬يدعو‭ ‬للاستعداد‭ ‬‮«‬لإعصار‮»‬‭ ‬اقتصادي‭ ‬امريكي‭ ‬بسبب‭ ‬التضخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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