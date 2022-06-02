«آسيوي اليد» يعتمد 8 يونيو موعدًا لقرعة بطولتي الناشئين والشباب

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة اليد تعديلاً على موعد ومكان إقامة قرعة بطولتي آسيا للناشئين والشباب المؤهلتين لبطولتي العالم، حيث حدد الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يوم الأربعاء 8 من يونيو القادم موعدًا لإجراء قرعة بطولتي آسيا للشباب والناشئين بمقر الاتحاد الآسيوي للعبة بالكويت، وذلك بمشاركة مجموعة من المنتخبات الآسيوية التي تتنافس على حجز تذاكر الصعود والتأهل إلى بطولة العالم القادمة للشباب والناشئين العام القادم، بعد أن كان من المقرر إقامتها يوم الخميس 9 يونيو في البحرين.

ومن المقرر أن تقام بطولة آسيا للشباب في نسختها السابعة عشرة خلال الفترة من 16 ولغاية 27 يوليو القادم، على أن تقام بطولة آسيا للناشئين في نسختها التاسعة خلال الفترة من 16 ولغاية 27 أغسطس القادم.

ومن جانبه، يواصل منتخبا الشباب والناشئين استعداداتهما المحلية للبطولتين الآسيوية بتدريبات يومية على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم، حيث يقود منتخب الشباب المدرب الإسباني أناكي ويساعده المدرب الوطني رائد المرزوق وخاض مباراتين تجريبتين مع فريق النجمة الذي يستعد هو الآخر لخوض غمار بطولة الأندية الخليجية بالكويت بعد أيام، قبل أن يتوجه إلى مدينة حيدر آباد الهندية للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية.

ويقود منتخب الناشئين المدرب الوطني محمد المراغي ويساعده المدرب الوطني أحمد المدوب، حيث يحافظ المنتخب على تجريباته اليومية على صالة الاتحاد.

وتعمل لجنة المنتخبات بالاتحاد البحريني للعبة على تأمين مسعكر خارجي للمنتخب خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل تجهيز المنتخبين بأفضل صورة للاستحقاق الآسيوي، خصوصًا في ظل الرغبة الكبيرة في مواصلة التألق الآسيوي والتواجد في بطولات العالم القادمة، والسعي وراء التتويج بلقب البطولتين، خصوصا في ظل استضافة المملكة للبطولتين.