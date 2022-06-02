نهائي مبكر في الجولـة الأولى يجمـع BBK وتمكيـن

محمد بن مسعود - الدمام - أجريت مراسم قرعة بطولتي دوري وكأس البنوك والمؤسسات المصرفية لكرة القدم للصالات 2022 والتي تقام منافساتها على صالة نادي النجمة بالجفير بمشاركة ستة فرق تمثل مختلف المؤسسات المصرفية والتي ستنطلق في 29 يونيو الجاري.

وكشف مدير البطولة رائد بابا بأن بطولة هذا العام ستبدأ بإقامة منافسات الدوري وذلك بنظام الدور الواحد، حيث تلعب الفرق الستة مع بعضها البعض، ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني للمباراة النهائية لتحديد هوية بطل مسابقة الدوري. وتشهد الجولة الأولى ثلاثة مواجهات تجمع الأولى بين فريقي بنك البحرين الوطني (NBB) وبنك الأهلي المتحد (AUB) في تمام الساعة الثامنة مساء، تليها مباشرة لقاء يجمع فريقي بنك السلام وشركة الخدمات المالية العربية في الساعة التاسعة مساء، وتختتم الجولة بمواجهة من العيار الثقيل بين حامل لقب الكأس بنك البحرين والكويت (BBK) وحامل لقب الدوري تمكين في الساعة العاشرة مساء.

فيما يتعلق بمسابقة الكأس، فأوضح رائد بابا بأنه سيتم توزيع الفرق بحسب مراكزهم في مسابقة الدوري، بحيث يلعب في الدور الأول من المسابقة الفريق الحائز على المركز الثالث مع صاحب المركز السادس، فيما يلعب صاحب المركز الرابع مع صاحب المرتبة الخامسة في الترتيب العام للدوري. بينما يتأهل الأول والثاني من الترتيب العام لمسابقة الدوري مباشرة إلى الدور قبل النهائي من مسابقة الكأس، حيث يلعب الأول مع الفائز من مواجهة الرابع أمام الخامس، فيما يلعب الثاني مع الفائز من مواجهة الثالث أمام السادس.

وتوقع مدير البطولة بأن منافسات بطولتي الدوري والكأس لهذا العام ستشهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة؛ نظرًا لقوة أسماء اللاعبين المشاركين، متمنيًا لجميع الفرق كل التوفيق والنجاح في بطولتي الدوري والكأس.