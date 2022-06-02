اتحاد الكرة يقدّم درعًا تذكـاريًا للسفيرة منى رضي

محمد بن مسعود - الدمام - سلّم عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس وفد منتخبنا بمعسكر تايلند مهند الانصاري، درع الاتحاد التذكاري إلى السفيرة منى عباس رضي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة تايلند خلال مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيرة التايلندي يوم أمس الاول.

وكان منتخبنا الوطني قد انهى معسكره في العاصمة التايلندية بانكوك بالفوز على منتخب تايلند بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدفي منتخبنا ابراهيم الختال وسيد هاشم عيسى.

وغادر الأحمر البحريني أمس الاربعاء الى العاصمة الماليزية كوالالمبور لخوض التصفيات الآسيوية لكرة القدم المؤهلة الى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي اعتذرت الصين عن عدم استضافتها بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وأضاف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان أن الموعد النهائي من أجل تقديم طلب الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023 سيكون «بتاريخ 30 يونيو 2022».

وكانت منتخبات الصين (كونها المضيفة سابقًا) واليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها الى البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبًا، فيما من المقرر ان تستكمل تصفيات الدور الثالث بين 8 و14 يونيو بنظام التجمع.

وتحمل اليابان الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (4) أمام السعودية وإيران (3).