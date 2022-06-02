بيت التمويل الكويتي – البحرين وديار المحرق يُدعمان يد النجمة في خليجية وآسيوية اليد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي النجمة الرياضي عن رعاية كلٍ من بيت التمويل الكويتي – البحرين وشركة ديار المحرق لمشاركة فريق كرة اليد في الخليجية 38 والتي تنطلق هذا الأسبوع القادم بدولة الكويت في الفترة من 4-12 يونيو، والبطولة الآسيوية 24 التي ستنطلق في الفترة من 22-30 يونيو في حيدر أباد بجمهورية الهند، المؤهلة لبطولة أندية العالم «السوبر جلوب».

وأعرب عبدالله داود، نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس المكتب التنفيذي، عن تقديره لجهود بيت التمويل الكويتي – البحرين وشركة ديار المحرق في دعم الرياضة بالمملكة، وإلى عبدالحكيم الخياط الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي والمهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لديار المحرق لما يوليانه من حرص واهتمام في خدمة المملكة وتقديم كافة سبل الدعم لشباب الوطن، مؤكدًا على أن هذه الرعاية ستنعكس إيجابًا على مشاركة النجمة في الاستحقاقين الخارجيين وتقديم الصورة المشرفة لكرة اليد البحرينية.

وأكد داوود أن هذه الرعاية تمثل استمرارًا للمبادرات التي يقوم بها بيت التمويل الخليجي – البحرين وديار المحرق وتعزيزًا للشراكة في دعم مختلف المؤسسات والجهات الأهلية في البحرين، إذ الخليج 365 لهم رعاية فريق كرة اليد في مختلف مشاركاته، ما يؤكد مساهماته البارزة كشريك دائم فيما تحققه اللعبة من إنجازات ونتائج مشرفة.

وقال: «إننا في ناد النجمه نقدر اهتمام بيت التمويل الكويتي – البحرين وديار المحرق للقطاع الرياضي وتعاونهم الدائم مع نادي النجمة في مشاركاته الخارجية، آملين الاستمرارية لمثل هذه المبادرات الإيجابية التي تنعكس على المشاركات الخارجية وتسهم في رفع أسم المملكة عالياً في جميع البطولات».

وبهذه المناسبة، تقدم عبدالله داوود نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجمة بالشكر والتقدير لبيت التمويل الكويتي – البحرين وشركة ديار المحرق على رعايتهم الكريمة. ونوه أيضًا إلى أن أعضاء الفريق فخورون بتمثيلهم مملكة البحرين في هذه البطولة، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم في سبيل الفوز وتحقيق النجاح.