فريق «2 سيس» للسيارات يعود لمنصات التتويج في بطولة «جي تي» البريطانية

محمد بن مسعود - الدمام - استطاع فريق 2 سيس موتورسبورت أن يصعد لمنصة التتويج في الجولة الرابعة من بطولة انتيليجنت موني جي تي البريطانية مع تحقيق الفريق لأفضل زمن في الموسم ووصول ثنائي الفريق جيمس كوتينغهام ولويس ويليامسون لمنصة التتويج لأول مرة هذا الموسم في الحدث الذي استمر لثلاث ساعات. وتشارك السائقين سيارة الميرسيدس أي أم جي جي تي 3، حيث انطلق جيمس مسرعًا في اللفة الأولى من السباق، وقد كان ذلك كافيًا ليحصل على الصدارة، ومن ثم استطاع أن يخلق فجوة بينه وبين منافسيه.

وواصل دفاعه عن مركزه بنجاح قبل دخول سيارة السلامة، وقد كان لذلك تأثير كبير على السباق، وعلى ما بناه الفريق خلال اللفات الأولى. وتولى ليويس القيادة بعد انطلاق السباق مرة أخرى، وحاول المحافظة على الصدارة إلا إنه خسرها، واستعادها مرةً أخرى. إلا أن الفريق أنهى السباق في المركز الثاني بعد 180 دقيقة من العمل الشاق.

وتعليقًا على ذلك، قال سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة، المالك المُشارك للفريق: «جهد كبير من قبل الفريق بأكمله، وهو أمر رائع أن نرى جيمس ولويس يصعدان منصة التتويج للمرة الأولى هذا الموسم. لقد سيطرنا على جميع السباقات، ولكن سوء الحظ لازمنا، وهو أمر رائع أن نستطيع أن نصعد على منصة التتويج مرة أخرى، حيث ينتمي الفريق. لا يزال لدينا بعض العمل للقيام به، ولكن من الواضح أن السرعة موجودة مع كلا السائقين، ونحن في مكان جيد بشكل عام. نحن نتحسن مع كل سباق. مع أخذ الدروس من كل سباق، نأمل أن نتمكن من الاستمرار على نفس الوتيرة في النصف الثاني من الموسم».

وسيعود الفريق مرة أخرى للجولة الخامسة من البطولة والتي ستقام في سنيترتون في 25 و26 يونيو العام الجاري.