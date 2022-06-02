المرور بطلاً لبطولة الشرطة المفتوحة لخماسيات كرة القدم للصالات

محمد بن مسعود - الدمام - أناب الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، اللواء الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، لحضور المباراة النهائية في بطولة خماسيات كرة القدم للصالات التي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام، وشهدت فوز فريق الإدارة العامة للمرور على فريق شؤون الجمارك بنتيجة 4/3.

وأشاد نائب رئيس الأمن العام بالأداء المتميز الذي شهدته البطولة والروح الرياضية التي تميز بها اللاعبون المشاركون، معربا عن شكره وتقديره للاتحاد الرياضي للأمن العام وكل من أسهم في إنجاح البطولة من خلال حسن التنظيم والإعداد لها.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام عن شكره وتقديره لنائب رئيس الأمن العام على حضوره الحفل الختامي للبطولة، مشيدا بدعم سعادة رئيس الأمن العام ومتابعته المستمرة للأنشطة الرياضية كافة التي ينظمها الاتحاد ضمن خطته الرياضية التي تهدف إلى رفع كفاءة القدرات البدنية لمنسوبي الأمن العام.

وفي ختام المباراة، قام نائب رئيس الأمن العام بتتويج فريق الإدارة العامة للمرور بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وتسليم فريق شؤون الجمارك ميداليات المركز الثاني، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.

يذكر بأن البطولة شارك فيها 23 فريقا من مختلف إدارات وأقسام الوزارة، وبمشاركة نخبة من المحترفين من خارج الوزارة في جميع الفريق، ولعبت بنظام إخراج المغلوب.