صالات «الأحمر» للكويت وسط معاناة 5 لاعبين

محمد بن مسعود - الدمام - يدخل منتخبنا الوطني لكرة الصالات في مشاركته القادمة ببطولة غرب آسيا التي تحتضنها الكويت في الفترة من 4 ولغاية 15 يونيو الجاري وعينه على تحقيق إنجاز جديد لهذه اللعبة على رغم كل الصعوبات التي تواجهه في ظل معاناة لاعبيه وجهازيه الإداري والفني نتيجة عدم وجود تفرغ لخمسة لاعبين وهم احمد عبدالنبي ومحمد عبدالله وفلاح عباس وقائد المنتخب محمد رضي «موشي» وجسام صالح.

ونجح الجهاز الإداري في الحصول على حل مؤقت لملف اللاعبين الخمسة من خلال ضمان مشاركتهم، وهو ما أكده مدير المنتخب رائد بابا الذي قال «نجحنا في إيجاد حل سريع ومؤقت لتواجد اللاعبين الخمسة من خلال تواجدهم في الكويت لخوض المباريات فقط على أن يعودوا بعدها للبحرين للانتظام في أعمالهم ما يعني أنهم سيتواجدون في 3 أيام في رحلات مكوكية بين الكويت والبحرين»، مؤكدا أن هذه التضحية ليست بغريبة على لاعبي وأبناء البحرين.

وأكد بابا أن العملية تحتاج لجهد كبير من اللاعبين خصوصا أن جميع مباريات المنتخب ستلعب في فترة العصر وتحديدًا عند الساعة الرابعة مساء، ما يعني أن اللاعبين لن يتواجدوا في مقر الإقامة لأخذ قسط من الراحة، وأضاف: «تضحية اللاعبين كبيرة في هذا الإطار ولهم كل الشكر والتقدير والعرفان على ما يقومون به وخطوتهم تؤكد المعدن الأصيل لأبناء البحرين»، مقدمًا شكره وتقديره أيضًا لجهات أعمالهم الذين وافقوا على المقترح للمساهمة في مشاركة اللاعبين، مؤكدًا أن الهدف الأول لمنتخبنا في هذه المشاركة هي التأهل للدور الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان، الإمارات ولبنان، وسيبدأ مشواره بمواجهة لبنان المنتخب المرشح للمنافسة، ومن ثم مواجهة عمان ويختم مبارياته في الدور الأول بمواجهة الإمارات، ويتأهل الأول والثاني للدور نصف النهائي.