هل شرب الماء دفعة واحدة يسبب تليّف الكبد؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، حقيقة ما يشاع حول تليف الكبد عند شرب الماء دفعة واحدة، وكذلك ما يُقال حول تسبب شرب الماء البارد بغلق الأوعية والشرايين.

وأكد “الخضيري” في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدم صحة هذه المعلومات.

وكتب أستاذ أبحاث المسرطنات :” تدور رسالة تزعم ان شرب الماء البارد يغلق الاوعية والشرايين!و شرب الماء دفعة واحدة يسبب تليّف كبد وهذا غير صحيح، ابداً”.

وأضاف :” شرب الماء دفعة واحدة أو على جوع لا يسبب تليّف كبد ولا يضر الجسم نهائياً، وماورد بحديث ثلاث دفعات:أدب نبوي رفيع لمنع التلوث ويخص التنفس لئلا يتنفس بالإناء ويلوًثه”.