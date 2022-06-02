وفد من أصحاب الأعمال بغرفة مكة المكرمة يزور موسم جدة ويشيد بالفرص الوظيفية المقدمة للشباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

زارَ وفدٌ من أصحاب الأعمال بغرفة مكة المكرمة أمس موسمَ جدة ، مطلعين على أبرز الفعاليات والتجارب العالمية، والخدمات المقدمة للجمهور، ومستوى التنظيم في مناطق الفعاليات.

واستوقفَ الوفدُ الشبابَ السعودي من الجنسين الذين يعملون في الموسم؛لسؤالهم عن الفرص الوظيفية المتاحة لهم، وجهودهم في خدمة أكثر من مليوني زائر منذ انطلاقة الموسم، مشيدين بتنوع الفعاليات، وتعدد الخيارات أمام الجمهور، وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية لدعم صناعة الترفية في المملكة كوجهة عالمية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية وتاريخية وحضارية.

وشملت زيارةُ الوفدِ منطقةَ سيتي ووك ومتابعة العروض والفعاليات المقدمة، ومعايشة التجارب العالمية، حيث تعد منطقة سيتي ووك مِن أكبر مناطق موسم جدة، وتحتوي على 9 مناطق ترفيهية متنوعة تلبي مختلف الرغبات بخياراتها المتنوعة،وتحظى بإقبال كبير من الزوار يومياً.

أخبار قد تهمك

كما شملت الزيارة منطقة “لونا” بنادي اليخوت؛التي تجذب الزوار بتذوق الأطباق العالمية بلمساتٍ سعودية.