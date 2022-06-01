شكرا لقرائتكم خبر إصدار 32 رخصة لمزاولة التعليم والتدريب الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر المركز الوطني للتعليم الالكتروني 32 رخصة لمزاولة التعليم والتدريب الالكتروني خلال مايو الماضي من جهات التعليم العام، والعالي، والمؤسسات التدريبية، ومختلف الجهات المقدمة لبرامج التعليم أو التدريب بالنمط الالكتروني، تضمنت 7 تراخيص للجهات و25 رخصة للبرامج بعد استيفائها متطلبات ومعايير المركز، ليبلغ إجمالي الجهات التي جرى ترخيصها 227 جهة، فيما بلغ إجمالي البرامج المرخصة 401 برنامج تعليم وتدريب الكتروني.

وتابع المركز التزام 91 جهة وبرنامجا بهدف ضبط الجودة، والتأكد من جاهزية الجهات وقدرتها على تقديم التعليم والتدريب الالكتروني بكفاءة عالية، والتحقق من جاهزية البرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية لتقديمها بنمط التعليم أو التدريب الالكتروني، كما تابع خلال مايو 21 جهة و70 برنامجا من الجهات والبرامج المرخصة، ومدى التزامها بتطبيق المعايير.

ويستمر المركز في استقبال طلبات الترخيص للجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الالكتروني عبر الموقع الالكتروني للمركز nelc.gov.sa.

أهداف المركز من التراخيص:

