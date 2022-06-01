إصدار 32 رخصة لمزاولة التعليم والتدريب الالكتروني

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وتابع المركز التزام 91 جهة وبرنامجا بهدف ضبط الجودة، والتأكد من جاهزية الجهات وقدرتها على تقديم التعليم والتدريب الالكتروني بكفاءة عالية، والتحقق من جاهزية البرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية لتقديمها بنمط التعليم أو التدريب الالكتروني، كما تابع خلال مايو 21 جهة و70 برنامجا من الجهات والبرامج المرخصة، ومدى التزامها بتطبيق المعايير.ويستمر المركز في استقبال طلبات الترخيص للجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الالكتروني عبر الموقع الالكتروني للمركز nelc.gov.sa.
أهداف المركز من التراخيص:
- حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الالكتروني
- رفع كفاءة القطاع وتنظيمه في المملكة
- تعزيز الثقة في برامج ومخرجات التعليم والتدريب الالكتروني
- تقديم برامج تعليم وتدريب الكتروني تتوافق مع متطلبات سوق العمل
- تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف
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