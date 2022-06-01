معرض تثقيفي عن مرض الربو بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الخدمات الطبية الجامعي أمس المعرض التثقيفي التوعوي بمرض الربو تحت شعار «سد الثغرات في رعاية الربو» بمناسبة اليوم العالمي للربو، بحضور المدير العام للمركز الدكتور أمين كيماوي، وذلك بمقر المركز.

وأوضحت استشارية طب الأسرة في مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتورة منار غلام أن الهدف من هذه الفعالية هو توعية المرضى ومراجعي المركز بأعراض الربو ومهيجاته التي يمكن أن تثير الربو، كالدخان، والبخور، والهواء الملوث، وبعض الأطعمة والأدوية التي تسبب الحساسية.

وأضافت أن المركز يعمل اختبارا للتحكم بالربو يعمل للمريض في العيادة أو المنزل لتتابع حالته، وعلى هذا الأساس يصرف العلاج المناسب.

وتطرقت بدورها استشارية طب الأطفال وأمراض الحساسية والمناعة في المركز الدكتورة سوزان المالكي إلى توفير عيادة بالمركز لحساسية الأطفال، والهدف منها متابعة أمراض حساسية الأطفال، ومن ضمنها أمراض الربو؛ وذلك لمتابعة وتوعية الأهل بأهمية العلاج الوقائي، حيث توضع خطة للعلاج.