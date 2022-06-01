شكرا لقرائتكم خبر معرض تثقيفي عن مرض الربو بجامعة المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت استشارية طب الأسرة في مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتورة منار غلام أن الهدف من هذه الفعالية هو توعية المرضى ومراجعي المركز بأعراض الربو ومهيجاته التي يمكن أن تثير الربو، كالدخان، والبخور، والهواء الملوث، وبعض الأطعمة والأدوية التي تسبب الحساسية.وأضافت أن المركز يعمل اختبارا للتحكم بالربو يعمل للمريض في العيادة أو المنزل لتتابع حالته، وعلى هذا الأساس يصرف العلاج المناسب.
وتطرقت بدورها استشارية طب الأطفال وأمراض الحساسية والمناعة في المركز الدكتورة سوزان المالكي إلى توفير عيادة بالمركز لحساسية الأطفال، والهدف منها متابعة أمراض حساسية الأطفال، ومن ضمنها أمراض الربو؛ وذلك لمتابعة وتوعية الأهل بأهمية العلاج الوقائي، حيث توضع خطة للعلاج.
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