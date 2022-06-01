شكرا لقرائتكم خبر الرضا والسعادة وزيادة متوسط العمر.. ثلاثية نجاح «الرؤية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «زيادة نسبة الرضا وارتفاع مؤشر السعادة ومعه متوسط عمر الفرد».. ثلاثية تؤكد النجاح في تطبيق رؤية 2030، وقد بدأت المملكة قصة نجاحها في 2016 برؤية مبنية على مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة، رؤية الحاضر للمستقبل، رؤية 2030 التي حققت خلال أول 5 أعوام نتائج ملموسة لأمة طموحة تبني مستقبلا أكثر إشراقا، حيث حققت برامج تحقيق الرؤية نجاحات ملحوظة على صعيد محاور الرؤية الثلاثة:

المحور الأول: مجتمع حيوي، وتقدم هذا المحور نتيجة تبني أنماط حياة صحية، وخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالمواقع الأثرية وتضمينها لدى مؤسسة اليونسكو العالمي.

المحور الثاني: اقتصاد مزدهر، وحقق هذا المحور مستهدف 2030 لمشاركة المرأة في القوى العاملة في 2020. كما نمت أصول صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير، وارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

المحور الثالث: وطن طموح، وحقق هذا المحور تقدما في ركيزتي «حكومته فاعلة» و»مواطنه مسؤول» حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ في 2020، كما تضاعف عدد المتطوعين سنويا ليبلغ 409 آلاف متطوع في 2020.

وطن طموح







نمو عدد المتطوعين بنحو 19 ضعفا منذ انطلاق الرؤية



منصة التقاضي الالكتروني تضمن استمرارية الأعمال خلال الجائحة



تقدم المملكة في مؤشر فاعلية الحكومة للبنك الدولي



المملكة تحصد جائزة متساوين في مجال التقنية



إطلاق مبادرة توطين المهن



تضاعف عدد الاتحادات الرياضية



إطلاق حساب المواطن



رتفاع القيمة الاقتصادية للتطوع للفرد



ارتفاع الأسر المنتجة المستفيدة من الحلول التمويلية



إطلاق بوابة لتقديم الحدمات البلدية



335 خدمة حكومية في منصة أبشر



مجتمع حيوي





ارتفاع عدد الأماكن الترفيهية إلى 277



354 موقعا للتراث الوطني قابلة للزيادة



%80 نسبة رضا المواطنين عن برامج الإسكان



زيادة نسبة المسطحات الخضراء في المملكة



الحصول على تأشيرة الكترونية للحجاج والمعتمرين بدقائق



حفر أطول نفق في العالم لنقل المياه المحلاة



تعميم تجربة المملكة في مكافحة الملاريا عالميا



ارتفاع نسبة الممارسين للرياضة



المملكة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو



الحفاظ على البيئة واستدامتها وحمايتها من التلوث



ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن



إقامة 2000 فعالية ترفيهية وثقافية ورياضية بحضور 46 مليون زائر



المملكة على رأس الدول العربية في مؤشر السعادة



ارتفاع متوسط العمر في المملكة



قطار الحرمين يسهل التنقل لضيوف الرحمن



اقتصاد مزدهر