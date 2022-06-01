126 ألف مستفيد يوميا من خدمات بوابة ناجز

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ما هي بوابة ناجز؟منصة الخدمات العدلية الالكترونية، يتم من خلالها تقديم خدمات وزارة العدل الالكترونية كافة، من خلال بوابة موحدة سعيا لزيادة رضا مستفيدي وزارة العدل من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال، وتسهيلا للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية
الالكترونية بشكل ميسر وسريع.
جديد ناجز
أطلقت عددا من الخدمات والتحسينات على بوابة «ناجز» لتسهيل إجرءات التقاضي على أطراف الدعوى، وإتاحة جميع الطلبات القضائية الكترونيا، وتوفير الوقت والجهد للمتسفدين
نقلة تحول
بلغ معدل المستفيدين من خدمات بوابة ناجز أكثر من 70 ألف مستفيد يوميا في عام 2020 ، وقفزت الأعداد في عام 2021 لتصل إلى أكثر من 126 ألف مستفيد يوميا
أبرز الخدمات المضافة
- تقديم هوية زائر
- طلب النقض
- الاستعلام عن صك الحكم
- الاطلاع على المواعيد القادمة واستعراض الجلسات
- دخول الجلسة المرئية عبر البوابة
- مجمو عة من الطلبات الخاصة بالدرجة الأولى والاستئناف
- تحسين عملية البحث وتنقيح قائمة الطلبات
- تحسين آلية التحقق من المدعي عليه
- تخصيص درجات التقاضي بتبويب الجلسات والقضايا والطلبات
ناجز في أرقام
عن طريق البوابة الالكترونية
أكثر من 124 خدمة عدلية الكترونية
أكثر من 3.5 ملايين مستفيدة في 2021
عبر تطبيق ناجز
أكثر من 85 خدمة عدلية
أكثر من2.1 مليون مستفيد في 2021
أكثر من47 مليون عملية في 2021
اختصار التصنيفات
عملت وزارة العدل في عام 2021 على اختصار تصنيفات الدعاوى من ( 1300 ) إلى ( 300 ) تصنيف فقط، من خلال خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد عبر بوابة ناجز ( najiz.sa )، ويأتي ذلك لخدمة صحيفة الدعوى ونمذجتها وتحديد المرفقات والاختصاصات في كل تصنيف، مما له الأثر في رفع جودة المخرجات، وتسريع الإجراءات القضائية، وتسريع مدة التقاضي، وتحسين متابعة الأعمال.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الوزارة نحو تحسين خدماتها بشكل مستمر والتسهيل على المستفيدين، ولربط التصنيفات مع اختصاصات المحاكم بشكل أدق.
أكثر من 50 تصنيفا في المحاكم العامة
40 تصنيفا في المحاكم التجارية
40 تصنيفا في محاكم الأحوال الشخصية
40 تصنيفا في المحاكم العمالية
110 تصانيف في المحاكم الجزائية
20 تصنيفا في محاكم التنفيذ
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