شكرا لقرائتكم خبر 126 ألف مستفيد يوميا من خدمات بوابة ناجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ، حقق الأداء الحكومي تميزا بقيادة مجموعة من الجهات، ومن بينها وزارة العدل، والتي هدفت إلى تعزيز قيم العدلة والشفافية، وتصدرت منصة «بوابة ناجز » أهم الخدمات العدلية الالكترونية.

ما هي بوابة ناجز؟

منصة الخدمات العدلية الالكترونية، يتم من خلالها تقديم خدمات وزارة العدل الالكترونية كافة، من خلال بوابة موحدة سعيا لزيادة رضا مستفيدي وزارة العدل من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال، وتسهيلا للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية

الالكترونية بشكل ميسر وسريع.

جديد ناجز

أطلقت عددا من الخدمات والتحسينات على بوابة «ناجز» لتسهيل إجرءات التقاضي على أطراف الدعوى، وإتاحة جميع الطلبات القضائية الكترونيا، وتوفير الوقت والجهد للمتسفدين

نقلة تحول

بلغ معدل المستفيدين من خدمات بوابة ناجز أكثر من 70 ألف مستفيد يوميا في عام 2020 ، وقفزت الأعداد في عام 2021 لتصل إلى أكثر من 126 ألف مستفيد يوميا

أبرز الخدمات المضافة







تقديم هوية زائر



طلب النقض



الاستعلام عن صك الحكم



الاطلاع على المواعيد القادمة واستعراض الجلسات



دخول الجلسة المرئية عبر البوابة



مجمو عة من الطلبات الخاصة بالدرجة الأولى والاستئناف



تحسين عملية البحث وتنقيح قائمة الطلبات



تحسين آلية التحقق من المدعي عليه



تخصيص درجات التقاضي بتبويب الجلسات والقضايا والطلبات



ناجز في أرقام

عن طريق البوابة الالكترونية

أكثر من 124 خدمة عدلية الكترونية

أكثر من 3.5 ملايين مستفيدة في 2021

عبر تطبيق ناجز

أكثر من 85 خدمة عدلية

أكثر من2.1 مليون مستفيد في 2021

أكثر من47 مليون عملية في 2021

اختصار التصنيفات

عملت وزارة العدل في عام 2021 على اختصار تصنيفات الدعاوى من ( 1300 ) إلى ( 300 ) تصنيف فقط، من خلال خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد عبر بوابة ناجز ( najiz.sa )، ويأتي ذلك لخدمة صحيفة الدعوى ونمذجتها وتحديد المرفقات والاختصاصات في كل تصنيف، مما له الأثر في رفع جودة المخرجات، وتسريع الإجراءات القضائية، وتسريع مدة التقاضي، وتحسين متابعة الأعمال.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الوزارة نحو تحسين خدماتها بشكل مستمر والتسهيل على المستفيدين، ولربط التصنيفات مع اختصاصات المحاكم بشكل أدق.

أكثر من 50 تصنيفا في المحاكم العامة

40 تصنيفا في المحاكم التجارية

40 تصنيفا في محاكم الأحوال الشخصية

40 تصنيفا في المحاكم العمالية

110 تصانيف في المحاكم الجزائية

20 تصنيفا في محاكم التنفيذ