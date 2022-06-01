3 عقوبات قاسية في انتظار صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
كشفت إمارة منطقة الرياض، في إنفوجراف نشرته عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن عقوبة صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.
وأكدت أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص تطبق بحقه عقوبات رادعة.
وتشمل العقوبات: غرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال ـ السجن مدة تصل إلى 6 أشهر ـ الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وبينت أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، يمكن الاتصال بـ 911 في منطقة مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.
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