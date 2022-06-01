في 5 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن خدمة تعديل المؤهل الدراسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
كشفت الأحوال المدنية، اليوم، تفاصيل أكثر عن خدمة تعديل المؤهل الدراسي، حيث أجابت في إنفوجراف نشرته عبر حسابه الرسمي عن أبرز الأسئلة الشائعة في هذا الصدد.
وأوضحت أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي تمكن المستفيد من طلب تعديل بيانات مستوى التعليم عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.
وعن طريقة الاستفادة من الخدمة، فتكون عبر تسجيل الدخول لحساب المستفيد من منصة أبشر، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر الخطوات التالية: خدمات ـ الأحوال المدنية ـ تواصل ـ طلب جديد ـ خدمات السجل المدني ـ تعديل المؤهل الدراسي.
وعن متطلبات الخدمة، فإنها تشمل نسخة طبق الأصل للمؤهل الدراسي إذا كان من داخل المملكة، مع إرفاق شهادة لمعادلة من وزارة التعليم إذا كان المؤهل الدراسي من خارج المملكة.
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