اخبار دوليه – ‮«‬الشمس‭ ‬الحارقة‮»‬‭..‬ الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬يعلن‭ ‬استخدام‭ ‬سلاحه‭ ‬‮ «‬الفريد‮»‬

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬الروسية‭ ‬نجاح‭ ‬استخدم‭ ‬الجيش‭ ‬أحدث‭ ‬منظومة‭ ‬من‭ ‬قاذفات‭ ‬اللهب‭ ‬الثقيلة،‭ ‬وهي‭ ‬منظومة‭ ‬‮«‬توسوتشكا‮»‬‭ (‬توس‭ -‬2‭)‬،‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬بأوكرانيا،‭ ‬والتي‭ ‬دخلت‭ ‬شهرها‭ ‬الرابع‭.‬

تُعد‭ ‬منظومة‭ ‬‮«‬توسوتشكا‮»‬‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬قاذفات‭ ‬اللهب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬نموذج‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬النصر‭ ‬العسكري‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬مايو‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الحمراء،‭ ‬وهي‭ ‬النظام‭ ‬البديل‭ ‬المتطور‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬قاذف‭ ‬اللهب‭ ‬الثقيل‭ ‬‮«‬توس‭-‬1‮»‬‭.‬

ظهرت‭ ‬المنظومة‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬بـ»الشمس‭ ‬الحارقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها‭ ‬مع‭ ‬وحدات‭ ‬المنطقة‭ ‬العسكرية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وخلفت‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الدمار‭ ‬الواسع،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬اختبارها‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وأجرت‭ ‬عليها‭ ‬تعديلات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

أنشأت‭ ‬روسيا‭ ‬قاذف‭ ‬اللهب‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬توس‭-‬2‮»‬،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬دبابة‭ ‬‮«‬تي‭-‬14‭ ‬أرماتا‮»‬،‭ ‬ويبلغ‭ ‬مدى‭ ‬النظام‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬كيلومترات،‭ ‬ويمكن‭ ‬للسيارة‭ ‬أن‭ ‬تسير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬483‭ ‬كيلومترًا‭ ‬بخزان‭ ‬وقود‭ ‬واحد‭.‬

ويتم‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬بواسطة‭ ‬نظام‭ ‬متقدم‭ ‬للتحكم‭ ‬في‭ ‬الحرائق‭ ‬يتضمن‭ ‬كمبيوتر‭ ‬بيانات‭ ‬باليستية‭ ‬ومعدات‭ ‬تستخدم‭ ‬لمراقبة‭ ‬القائد‭ ‬وجهاز‭ ‬تحديد‭ ‬المدى‭ ‬ولوحة‭ ‬تحكم،‭ ‬فيما‭ ‬يعزز‭ ‬نظام‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الحرائق‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الاستحواذ‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬الهدف‭.‬

وعن‭ ‬سلاح‭ ‬موسكو‭ ‬الفتاك،‭ ‬يقول‭ ‬الخبير‭ ‬الروسي‭ ‬العسكري‭ ‬شاتيلوف‭ ‬مينيكايف،‭ ‬إن‭ ‬نظام‭ ‬المدفعية‭ ‬الجديد‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬هيكل‭ ‬الشاحنة‭ ‬ذات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭ ‬بعجلات‭ ‬أورال،‭ ‬وليست‭ ‬مجنزرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬القدرة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬السير،‭ ‬وهي‭ ‬مخصصة‭ ‬لإضرام‭ ‬النيران‭ ‬وتدمير‭ ‬المباني‭ ‬والهياكل‭ ‬وأهداف‭ ‬العدو‭.‬

وأوضح‭ ‬الخبير‭ ‬الروسي‭ ‬العسكري،‭ ‬لـ»سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬‮«‬توسوتشكا‮»‬‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬بنظام‭ ‬حرب‭ ‬إلكتروني‭ ‬ضد‭ ‬الأسلحة‭ ‬العالية‭ ‬الدقة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬أقل‭ ‬تدريعًا‭ ‬من‭ ‬سابقاته‭ ‬‮«‬توس‭-‬1‮»‬‭ ‬فإنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تمطر‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬العدو‭ ‬بشكل‭ ‬مُرعب‭ ‬لتستحق‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬الشمس‭ ‬الحارقة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬من‭ ‬هيكل‭ ‬الشاحنة‭ ‬بمحطة‭ ‬سلاح‭ ‬قاذفة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حاوية‭ ‬بثلاثة‭ ‬صفوف‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬أنابيب‭ ‬قاذفة‭ ‬للصواريخ،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنها‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬عيار‭ ‬220‭ ‬ملم‭ ‬برؤوس‭ ‬حربية‭ ‬حرارية‭ ‬ودخان‭ ‬حارقة‭.‬

السلاح‭ ‬الحراري

تضم‭ ‬منظومة‭ ‬‮«‬توسوتشكا‮»‬‭ ‬18‭ ‬ماسورة‭ ‬عيار‭ ‬220‭ ‬ملم‭ ‬تطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬حرارية‭ ‬‮«‬ترموبارية‭ ‬وحارقة‮»‬‭ ‬نفاثة‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لها،‭ ‬وتزن‭ ‬الرأس‭ ‬القتالية‭ ‬للصاروخ‭ ‬45‭ ‬كلغ،‭ ‬ويطلق‭ ‬الصاروخ‭ ‬إلى‭ ‬مسافة‭ ‬35‭ ‬كلم‭.‬

يقول‭ ‬الخبير‭ ‬الروسي‭ ‬العسكري‭ ‬شاتيلوف‭ ‬مينيكايف،‭ ‬إن‭ ‬السلاح‭ ‬الحراري‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المتفجرات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الأكسجين‭ ‬من‭ ‬الهواء‭ ‬المحيط‭ ‬لتوليد‭ ‬انفجار‭ ‬عالي‭ ‬الحرارة،‭ ‬حتى‭ ‬تمكن‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬ضرب‭ ‬المواقع‭ ‬المخفية‭ ‬وغير‭ ‬المحصنة،‭ ‬وينتج‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الغازات‭ ‬الساخنة،‭ ‬وضغط‭ ‬الجو‭ ‬الهائل‭ ‬وتستطيع‭ ‬رشقة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬صواريخها‭ ‬الحرارية‭ ‬تحويل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬40000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬لـ»سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الصاروخ‭ ‬الحراري‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مزيج‭ ‬حارق‭ ‬يتحول‭ ‬عند‭ ‬إصابة‭ ‬الهدف‭ ‬إلى‭ ‬رذاذ‭ ‬يشكل‭ ‬سحابة‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬قابلة‭ ‬للاشتعال،‭ ‬كما‭ ‬تشكل‭ ‬ضغطًا‭ ‬عاليًا‭ ‬وحرارة‭ ‬مميتة‭ ‬تقتل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سقوط‭ ‬الصاروخ‭.‬

وعن‭ ‬كيفية‭ ‬الانتشار‭ ‬والاستخدام‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬المعارك،‭ ‬يُضيف‭ ‬شاتيلوف‭ ‬مينيكايف‭: ‬‮«‬تقوم‭ ‬تلك‭ ‬المنظومة‭ ‬عبر‭ ‬تركيب‭ ‬أنظمة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وجهاز‭ ‬استقبال‭ ‬الملاحة‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬غلوناس‭ ‬في‭ ‬قمرة‭ ‬القيادة،‭ ‬بفضلها‭ ‬يمكن‭ ‬لـ“توسوتشكا”‭ ‬تلقي‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬القيادة‭ ‬والتحكم‭ ‬الآلي،‭ ‬وضبط‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬باستخدام‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭.‬‮»‬

وتحقق‭ ‬روسيا‭ ‬مكاسب‭ ‬ميدانية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وبالأخص‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬قررت‭ ‬تزويد‭ ‬كييف‭ ‬بأنظمة‭ ‬صاروخية‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا،‭ ‬لـ»تتمكن‭ ‬من‭ ‬ضرب‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬بدقة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‮»‬‭.‬

تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جاءت‭ ‬عقب‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬رفضه‭ ‬تزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬العمق‭ ‬الروسي،‭ ‬كما‭ ‬حذرت‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬وصفتها‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬اندلاع‭ ‬مواجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬العظميين‭.‬

وقال‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬نعتقد‭ ‬بأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تصب‭ ‬عمدًا‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‭. ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬متمسكة‭ ‬بقتال‭ ‬روسيا‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬جندي‭ ‬أوكراني‮»‬‭.‬