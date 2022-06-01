اخبار دوليه – العراق‭ ..‬قطع‭ ‬الغاز‭ ‬الإيراني‭ ‬ينذر‭ ‬بأزمة‭ ‬كهرباء‭ ‬‮«‬حادة‮»‬

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقية،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬البلاد‭ ‬ستواجه‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬الكهرباء،‭ ‬بعد‭ ‬قطع‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬سداد‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬إجمالي‭ ‬إمدادات‭ ‬الكهرباء‭ ‬انخفض‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أوقفت‭ ‬إيران‭ ‬تصدير‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭.‬

وتعد‭ ‬واردات‭ ‬الغاز‭ ‬ضرورية‭ ‬للعراق‭ ‬حتى‭ ‬يلبي‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الكهرباء‭ ‬خلال‭ ‬ذروة‭ ‬أشهر‭ ‬الصيف،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬الجنوبية‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬طالب‭ ‬بسداد‭ ‬الالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬لرسوم‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‮»‬‭.‬

‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬مدفوعات‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بسبب‭ ‬فشل‭ ‬النخب‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الوطنية‭. ‬أما‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المؤقت‭ ‬الموجود‭ ‬فليست‭ ‬لديه‭ ‬سلطة‭ ‬سداد‭ ‬المدفوعات‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬إنها‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بإيران‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬لمعالجة‭ ‬الديون‭ ‬واستئناف‭ ‬إمدادات‭ ‬الكهرباء‭.‬

تمثل‭ ‬واردات‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬احتياجات‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الصيف‭ ‬الحارقة‭.‬

وبسبب‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬العراق‭ ‬أيضًا‭ ‬للإعفاءات‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدفع‭ ‬لطهران‭ ‬مقابل‭ ‬صادراتها‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭.‬

في‭ ‬صيف‭ ‬2018،‭ ‬كان‭ ‬فشل‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬سببًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬وراء‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬العنيفة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬التالي،‭ ‬اندلعت‭ ‬احتجاجات‭ ‬حاشدة‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العاصمة‭ ‬والمحافظات‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بسبب‭ ‬فشل‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الكهرباء‭.‬