أمين الرياض يحضرُ حفلَ سفارةِ المملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – في‭ ‬أول‭ ‬جلسة‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لمؤتمر‭ ‬‮«‬توسعة‭ ‬الأفق‭ .. ‬حرية‭ ‬الدين‭ ‬والمعتقد‮»‬‭ .. ‬تطورات‭ ‬مستقبلية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬حرية

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