محمد بن مسعود - الدمام - أجمل ممثلة عربية تثير ضجة كبيرة بعمل مشين مع جثة والدها .. لن تصدق من هي وماذا فعلت بالجثة ( صورة )

أثارت الممثلة العراقية كادي القيسي ضجة كبيرة وتعرضت لانتقادات واسعة بعدما نشرت صورتها مع جثمان والدها المتوفي.

وبعد الانتقادات التي تعرضت لها خرجت عن صمتها وكتبت: “أول شي الأب أبويا وإني حرة، ثاني شي، الصورة آخر صورة لأبويا قبل وفاته وكان مريض، شنو هالعالم وشنو هالتفكير بدل ما تترحموا تكتبون كلام يوجع القلب”.

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وأعادت نشر صورة لها مع والدها، وأضافت: “أنا في حالة عزاء، رجاء وضعي صعب، وما يسمح أجاوب على أمور ذات تفكير محدود، أبوي توفاه الأجل وادعوا ربي يغفر له ويؤنس وحشته ويثبته عند السؤال”.

واستكملت: أبوي حبيبي وصديقي راح مني بعد تعب 9 شهور من أثر ارتفاع في السكر أدت إلى جلطة وشلل تام، اليوم نظرت له النظرة الأخيرة، وكأني حسيت هاي آخر مرة أشوفه، وفعلا راح واخد روحي وراه”.