السعودية.. تشييد أضخم مبنى عرفته البشرية في «نيوم»

محمد بن مسعود - الدمام - تخطط المملكة العربية السعودية لبناء ناطحتَي سحاب فريدتين يبلغ ارتفاعهما نحو 500 متر (1640 قدمًا) وتمتدان أفقيًا لعشرات الكيلومترات، ضمن مدينة «نيوم» التي رصد لبنائها 500 مليار دولار، وفق موقع «الشرق بلومبرغ».
وستحتضن ناطحات السحاب مزيجًا من المساحات السكنية والمكاتب والمحال التجارية الممتدة من ساحل البحر الأحمر إلى الصحراء، وفق المصادر التي لفتت إلى أن الخطة الجديدة تمثل تحولاً عن المفهوم الذي أُعلن عنه العام الماضي، لبناء سلسلة من المباني المرتبطة بعضها ببعض من خلال شبكة قطارات فائقة السرعة تحت الأرض، إلى هيكل طويل متصل.
موظفون حاليون وسابقون في «نيوم» كشفوا عن توجيه المصممين للعمل على نموذج أولي بطول نصف ميل. وإذا جرى المضي قدمًا بذلك فسيكون كل مبنى أضخم من أكبر المباني الحالية في العالم، التي هي في معظمها عبارة عن مصانع أو مراكز تسوق، وليست مجمّعات سكنية.
«نيوم» التي أُطلقت عام 2017 تمثل رؤية الأمير محمد بن سلمان لتحويل منطقة نائية من البلاد إلى مدينة ذات تقنية عالية تُعيد تشكيل الحياة الحضرية، وهي جزء من خططه لجذب الاستثمار الأجنبي والمساهمة بتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وقال ولي العهد العام الماضي إن تطوير مشروع «ذا لاين»، وهو عبارة عن مدينة خطية خالية من السيارات ستشكل العمود الفقري لـ«نيوم»، قد تكلّف ما يصل إلى 200 مليار دولار. لكن ذلك كان قبل تغيير الخطة لتشمل المباني الأفقية العملاقة.
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