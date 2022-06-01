جامعة سلطان ترفض الدراسة بثلاثة فصول

رفضت جامعة الأمير سلطان نظام الدارسة بثلاثة فصول والذي أقرته وزارة التعليم وذلك من خلال بيان لها بأن الإدارة العليا بالجامعة ناقشت التقويم الدراسي للعام المقبـل، وبناء علـى رأي أصحاب المصلحة في الجامعة من طلبة وأساتذة، واستناداً إلى نتائج الدراسة التي قام بهـا مركز البحـوث بالجامعة، التي أكدت أن معظم الجامعـات فـي العالـم تتبنى نظـام الفصلين الدراسيين، بمـا فيهـا الجامعات الأمريكية التي تتبنى 90 % من جامعاتها نظام الفصلين الدراسيين، وحيث إن برنامج جامعة الأمير سلطان يتيح للطلاب دراسة فصلين دراسيين في الجامعات خـارج المملكة، خاصة في أمريكا، مما يتطلب عـادة معادلة المواد التي يدرسونها في الجامعات، ومراعـاة لما تقتضيه مصلحة الطلاب الأكاديمية، فإن الإدارة العليا بالجامعة قررت استمرار الدراسـة بنظام الفصلين الدراسيين، مع الالتزام بجميع الإجازات المطولة التي أقرتها وزارة التعليم في تقويم الجامعة الدراسي للعام المقبل.

كما تقرر تكليف مركـز البحوث في الجامعة بالاستمرار في متابعة وتقييم تجربة الجامعات المحلية التي تتبنى نظام الفصـول الدراسية الثلاثـة والرفع بتقارير دوريـة لإدارة الجامعـة؛ للعمـل بما تتطلبه مصلحة العملية التعليمية بالجامعة.