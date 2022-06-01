تصريف المياه بضاحية الفهد

وشملت أعمال المشاريع الحي الثاني للضاحية، وأجزاء من الحي الخامس والسادس، من خلال إنشاء وتشغيل محطة ضخ تصريف مياه الأمطار بطاقة استيعابية 23500 متر مكعب بالساعة، وإنشاء خطوط طرد بطول 28 كيلومتراً، وشبكات انحدار بطول 36 كيلومتراً، فيما يجري حالياً الانتهاء من محطة أخرى.
ويأتي مشروع تصريف الأمطار بالضاحية، ضمن جملة من مشاريع تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير البنية التحتية بحاضرة الدمام.
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