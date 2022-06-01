فيصل بن سلمان يرأس اجتماع مجلس نظارة مركز البحوث

ترأس أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، الاجتماع الخمسين لمجلس نظارة المركز بحضور أعضاء مجلس النظارة.

واستعرض الاجتماع التقرير السنوي للعام الماضي 2021، ومشروع موسوعة معالم المدينة الإلكتروني التي يعمل على إعدادها المركز، وأشاد سموه بالإنجازات، والبرامج العلمية والثقافية وبرامج التحول الرقمي التي نُفذت على مدار العام، والمبادرات التي أطلقها المركز، كما أقرّ المجلس عددًا من اللوائح المحدثة التي تنظم عمل المركز شملت لائحة النشر والبحث العلمي.

من جانبه، أوضح الدكتور فهد الوهبي مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة أن المركز قدّم خلال العام الماضي عددًا من المبادرات أبرزها: إتاحة المستودع الرقمي للباحثين والدارسين، وإقامة الندوات العلمية الموسعة، وتنفيذ مسابقة (خير لهم) بمختلف فروعها في البحث العلمي والفنون المتعلقة بتوثيق تاريخ المدينة المنورة، إضافة إلى استكمال حلقات برنامج التوثيق الشفوي، وتقديم حلقات متنوعة وجاذبة من التاريخ الصوتي للمدينة المنورة، فضلاً عن الإشراف على جائزة نزار عبيد مدني لتاريخ الحضارة العربية، وتنظيم عدد من المعارض والدورات التدريبية في مجالات الإرشاد السياحي عن تاريخ وآثار المدينة النبوية.

مبينًا أن المركز نجح في تنفيذ 105 إصدارات و6 كتب حديثة، وأبرم مجموعة من الاتفاقيات والشراكات الهامة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة تنسجم مع الأهداف الإستراتيجية للمركز في خدمة مجتمع المدينة المنورة.