أمانة المدينة تدعو ملاك الأراضي البيضاء لسرعة تسويرها

وكانت الأمانة قد حددت المحاور المستهدفة للمرحلة الأولى من الحملة التي اشتملت على: الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية داخل المدينة، ومنها طرق أبي ذر الغفاري، وأبي بكر الصديق، المطار، والعباس بن عبادة، والهجرة، والسلام خالد بن الوليد، والملك فهد الملك عبد العزيز، والملك عبد الله، وعثمان بن عفان.
وشددت أمانة منطقة المدينة المنورة على الملاك بالمسارعة في تصحيح أوضاع الأراضي، تفاديًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، فيما أهابت بالمستهدفين بمراجعة المكاتب الهندسية للاطلاع على الاشتراطات المتعلقة بترخيص تسوير الأرضي الفضاء واستكمال الطلبات، مؤكدةً أن هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي وقتً سابق، تهدف إلى ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخلها حمايتها من التعديات فضلاً عن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق والميادين ورفع جودة الحياة.
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