انتهاء مهلة العد الذاتي واستكمال التعداد بالزيارات

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انتهاء المهلة الخاصة باستكمال البيانات من خلال العد الذاتي بنهاية الثلاثاء 1 ذو القعدة الموافق 31 مايو، لافتة النظر إلى أنه اعتبارًا من أمس سيكون العد الميداني هو الوسيلة الرئيسة لاستكمال أعمال التعداد، التي يقوم فيها الباحثون الميدانيون بزيارة الوحدات السكنية كافة التي لم يتم استيفاء بيانات سكانها خلال الفترة السابقة.

بيانات الأسر

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد الدخيني، أن انتهاء مهلة العد الذاتي لا تعني إغلاق رابط المشاركة، حيث سيبقى الرابط متاحًا لتمكين أرباب الأسر الذين بدأوا في تعبئة استمارة التعداد من استكمالها ذاتيًا حتى لا تتم زيارتهم من الباحث الميداني خلال الفترة المتبقية من التعداد.

وأبان أن الباحثين سيقومون باستيفاء بيانات الأسر التي لم تكمل الاستمارة مباشرة عند زيارتهم دون إعطاء أي فرص إضافية لإكمال الاستمارة من خلال العد الذاتي.

إلزامية التعداد

ونوه الدخيني بوعي المواطنين والمقيمين وتعاونهم الكبير مع الباحثين الميدانيين، وحثهم على التجاوب مع الباحثين والباحثات عند زيارتهم والإدلاء بالبيانات بشكل دقيق، لافتا النظر إلى أنها ستكون هي الفرصة الأخيرة للإدلاء بالبيانات قبل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها حيال إلزامية التعداد على المواطن والمقيم.

يذكر أن الهيئة أتاحت عدة قنوات لمساعدة المواطنين والمقيمين على تعبئة استمارة التعداد والإجابة على الاستفسارات، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022، ومن خلال الرقم الموحد 920020081.