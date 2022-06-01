12 مرتكزا لتطوير تعليم بيشة

في اجتماع عن بعد، تطرق سفر محمد بريدي، الذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا لتعليم محافظة بيشة، أمس، في حديثه لمديري ومديرات مدارس تعليم بلقرن وتثليث والأمواه والبشائر وخيبر الجنوب، إلى 12 عنصرًا تمثل مرتكزات أساسية ينبغي العناية بها انطلاقا من أهمية دور مديري ومديرات المدارس الذين يقودون فرق العمل لإنجاح العملية التعليمية بالشكل الذي تهدف إليه مهمتهم، والتي ترتبط بأهم مكونات دوت الخليج وهو المكون البشري.

وأشار بريدي إلى أهمية دور مديري ومديرات المدارس المتمثلة في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم، وجميع العمليات الإدارية المهمة التي تتم داخل المدارس.

كما شدد على ضرورة قيام مديري ومديرات المدارس بضبط جميع العمليات داخل المدرسة وتفعيل جميع اللجان التي تعقد داخل المدارس لكي نصل إلى نجاح العملية التعليمية.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالدليل التنظيمي للمدارس الذي صدر في بداية هذا العام الدراسي والمعتمد من مقام وزارة التعليم والعناية بكل ما ورد به من تفاصيل منظمة للعمل، وهي تجعل الإجراءات محوكمة وفق هذا الدليل.

وبين كذلك أهمية توثيق العمل بجميع إجراءاته الإدارية والفنية وحفظه بالشكل المطلوب للوصول إلى نجاح العملية التعليمية ولضمان جودته، وضمان سلامة الإجراءات ونظاميتها وفق الأدلة المعتمدة من الوزارة.

وأبدى بريدي استعداده في إدارة التعليم لدعم جميع المبادرات وتشجيعها للوصول إلى مستويات متقدمة ومنافسة ومواكبة لمشاريع الوزارة، وأن يكون تعليم بيشة حاضرًا في هذه المشاريع الوطنية والمشاريع العالمية.