تشغيل سياحة الأحساء بعد 13 عاما

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، لـ«دوت الخليج»، سحب مشروع تنفيذ كلية السياحة والفندقة في الأحساء من المقاول بعد تعثره، موضحًا أن المشروع في مراحل متقدمة، وهناك تنسيق لإعادة تمويل استكمال إنشائه، والسعي لتشغيل الكلية بجودة عالية في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك، خلال تصريحه لـ«دوت الخليج» على هامش حضوره، ملتقى التوظيف والتدريب 2022 بالكلية التقنية بالأحساء.

قطاع الأعمال في المملكة

وأشار الفهيد، إلى أن ملتقى التوظيف والتدريب هو بمثابة تشجيع للقطاع الخاص، من أجل التعاون مع المؤسسة في خدمة اقتصاديات المملكة، وتكامل مخرجات التدريب والاحتياجات الفعلية لقطاع الأعمال في المملكة.

90 مليونًا

يذكر أن المشروع، شهد تأخرًا، دام 13 عامًا، ويتكون المشروع من: كلية، فندق 4 نجوم، ويقع على مساحة 25 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفة المشروع 90 مليون ريال، وتستوعب 2000 طالب، وتؤهل الخريجين لوظائف المكاتب الأمامية والأغذية والمشروبات، والإشراف الداخلي والغسيل والكي والتسويق والمبيعات وإدارة الحفلات والمؤتمرات والمناسبات، صمم المشروع كمبنى تدريبي أكاديمي، بالإضافة إلى فندق يعمل كمركز تدريبي ومشروع استثماري يرتقي لخدمة كافة المواطنين، والهدف منه تدريب الكوادر الوطنية تحت منظومة تدريبية متكاملة تهدف للارتقاء بهذا المجال المهم والحيوي.

ويتكون المبنى الأكاديمي من معامل ومطبخ رئيسي ومطبخ تدريبي وفصول وعمادة، ومبنى الفندق ومبنى قاعة متعددة الاستخدامات، وقاعة رياضية مغلقة، ومنطقة رياضية مفتوحة، ومنطقة مغطاة عبارة عن أروقة وممرات خارجية، وساحات تجمع ومحلات تجارية، ومسجد ومبنى للإدارة، ومبنى سكني للعاملين بالكلية ومنطقة الملاعب الرياضية، ويشتمل على 50 غرفة مختلفة موزعة على ستة طوابق، بالإضافة إلى مطعم ومحال تجارية، وناد صحي.

5 مراكز

أبان مستثمرون في قطاع السياحة والإيواء والترفيه في الأحساء لـ«دوت الخليج»، أن تشغيل الكلية سيسهم في توفير احتياجات قطاع الأعمال في الأحساء من الكوادر السعودية المأهولة للعمل في هذا القطاع الحيوي في الأحساء.

مبينًا أن الأحساء حققت العديد من الألقاب العالمية التي تسهم في زيادة الحركة السياحية فيها، مستعرضين جملة من تلك الألقاب والمراكز، من بينها 5 مراكز وألقاب: بلوغ واحة الأحساء الزراعية في 2009 إلى مركز متقدم في مسابقة عجائب الدنيا الطبيعية السبع، ونافست فيها مجموعة كبيرة من المعالم الطبيعية في العالم.