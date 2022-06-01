الثلاثاء طلائع صيف الثريا

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، عن موعد دخول فصل الصيف فعليا، وهو الثلاثاء المقبل، السابع من يونيو الموافق 8 ذو القعدة الجاري، من خلال ظهور خصائص الفصل الصيفي، كطول النهار وارتفاع درجة الحرارة.

وقال لـ«دوت الخليج» إنه أول طوالع فصل الصيف الذي يسمى «الثريا».

وأضاف أن فصل الصيف «فلكيا» يدخل يوم الثلاثاء الموافق لـ21 من يونيو الجاري، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط مدار السرطان، نواحي حوطة بني تميم، معلنة دخول الصيف في نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية، فيكون هذا اليوم أطول نهار في السنة.

الشهر السادس

وأوضح الحصيني أن أمس كان أول يوم من أيام شهر يونيو، وخصائصه، أنه الشهر السادس من السنة الميلادية، ومن أشهر فصل الصيف، الذي يوافق هذا العام شهر ذي القعدة، وتشتد فيه حرارة الجو خاصة نهارًا، مضيفا أن الحرارة العظمى في المناطق الشمالية وتبوك وحائل والجوف تتراوح بين 34 و 44، والصغرى بين 21 و 31 درجة مئوية، وأن باقي المناطق تتراوح العظمى بين 41 و 45 والصغرى بين 25 و 35. وفي المرتفعات الجبلية، العظمى تتراوح بين 25 و 36 والصغرى بين 13 و 23. وتقل الأمطار ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية ويبدأ تلون طلع بواكير النخل. وفيه أطول نهار وأقصر ليلة في النصف الشمالي من الأرض ومنها المملكة.

مرتفعات جنوبية

ووفقا لموقع «طقس العرب» فإن، نهار اليوم الخميس، ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير خاصة في شمال المملكة. ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف مناطق المملكة بما فيها المناطق الشمالية، بينما يكون معتدلا فوق المرتفعات الجنوبية. وتثار أتربة وغبار بفعل نشاط الرياح السطحية في شمال البلاد نواحي الجوف وطريف والقريات والجلاميد وما حولها مع تنبيه من انخفاض الرؤية الأفقية، أما ليلًا، فتبقى الأجواء دافئة في مختلف مناطق المملكة، وتكون الرياح معتدلة السرعة في عموم المناطق، بينما تبقى نشطة في شمال المملكة مثيرة لبعض الأتربة. سمات طالع الثريا تشرق وتغرب الشمس في أقصى نقطة لها شمالا يشتد الحر والسموم يندر نزول الأمطار، ويجف العشب تغور المياه في باطن الأرض ييبس العشب يكثر هبوب الرياح، والعواصف.