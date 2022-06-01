النقل تواصل صيانة دائري الأحساء

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على الطريق الدائري بالأحساء بشكل دوري، وذلك في سبيل الاهتمام بجودة الطريق ومعالجة التصدعات والتشققات التي قد تطرأ عليه من حين لآخر، والتي قد تتسبب في حدوث مخاطر على قاصدي ومستخدمي الطريق.

وجرى افتتاح الطريق الدائري بالأحساء في منتصف أكتوبر 2021، حيث دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية الطريق بعدما قامت بتنفيذه على نحو 6 مراحل.

وتمثلت المرحلة الأولى في تنفيذ الطريق الذي يربط طريق الهفوف/ سلوى حتى طريق الهفوف/ بقيق بطول 47كم، كما تمثلت المرحلة الثانية في استكمال ازدواج الطريق الدائري بالأحساء بطول 22كم، فيما ارتبطت المرحلة الثالثة باستكمال الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي من دائري بالأحساء بطول 15كم، واختصت المرحلة الرابعة باستكمال بعض الطرق بالمنطقة الشرقية، بينما كانت المرحلة الخامسة لاستكمال الأعمال التكميلية وعمل طرق خدمة في الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي من دائري الأحساء، وتمثلت المرحلة السادسة والأخيرة بالضلع الشمالي الغربي من الطريق بطول 29كم.