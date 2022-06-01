مشكلات الأمن الغذائي على طاولة الشورى

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس المؤسسة العامة للحبوب بتبني برامج ومبادرات لتشجيع الزراعة المحلية في المحاصيل الاستراتيجية، التي تدعم الأمن الغذائي الوطني للوصول إلى النسبة المستهدفة.

فيما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار المؤسسة بالمبادرة عاجلا وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات النظامية وعمل حملات تسويقية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي والمساهمة الفعلية في بناء المخزون الإستراتيجي.

من جهته، أكد عضو المجلس معالي الدكتور يوسف السعدون أهمية أن تحظى مبادرات وبرامج الأمن الغذائي بالأولوية فيما يتصل بتوفير الدعم المالي، خصوصًا في ظل الأوضاع الدولية المتأزمة.

كما أشار عضو المجلس الدكتور عطية العطوي إلى أهمية أن تعمل المؤسسة العامة للحبوب مع الجهات ذات العلاقة لرفع العوائق التي تحد من التوسع في زراعة القمح محليًا، ودعم المزارع السعودي للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المستهدف.

المجلس الأعلى للقضاء

وفي قرارٍ آخر، طالب الشورى المجلس الأعلى للقضاء بإيضاح ما تم تنفيذه من أعمال التطوير الإدارية والمالية وبيان ما تبقى منها. كما دعا المجلس في ذات القرار المجلس الأعلى للقضاء للعمل على وضع خطة بديلة في حال انقطاع الخدمة الرقمية، واستحداث إدارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي.

مياه الري

وفي قرار آخر طالب المجلس المؤسسة العامة للري بوضع خطة تنفيذية مستقبلية شاملة مبنية على دراسة متكاملة لتقييم الوضع الراهن لكل منطقة، ولسد احتياجها من مياه الري وخدمات المؤسسة المتنوعة.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم ميزانيتها التشغيلية بما يتناسب مع حجم التوسع في مهامها، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعوق طرح وتنفيذ مشاريعها.

كما طالب المجلس في ذات القرار المؤسسة العامة للري باستكمال فتح فروع لها في المناطق الزراعية، مع تجهيزها بالكوادر والإمكانات اللازمة للقيام بالدور المناط بها.

تطوير تنظيم الاتصالات

إلى ذلك، دعا المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى العمل على تطوير تنظيمها الحالي وهيكلها وحوكمة أعمالها بما ينسجم مع منظومة الكيانات الحكومية والخاصة المعنية بالاتصالات وتقنية المعلومات وتكاملها مع اختصاصات الجهات الأخرى، لاستدامة تطوير قطاع تقنية المعلومات وتحقيق رؤية المملكة 2030.

بدوره طالب عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري في مداخلته -خلال مناقشة التقرير- عدم الحاجة للتوسع بإعطاء الحق لشركات دولية أجنبية لبناء محطات دولية إضافية للربط بشبكة الإنترنت تتجاوز فيها الشركات الوطنية المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات.

شؤون الحرمين

عقب ذلك، قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرًا بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1442-1443هـ، والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس أشارت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا إلى أهمية أن تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالنظر في توزيع أماكن الصلاة المخصصة للرجال والنساء بشكلٍ متساوٍ مما يزيد من الروحانية والطمأنينة في بيت الله الحرام، مطالبةً بجدولة أوقات دخول النساء للروضة الشريفة خلال اليوم.

بدوره دعا عضو المجلس الدكتور علي الغبان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأن تتبنى تنظيم معرض عالمي متجول ينظم في أكبر المناطق والعواصم العالمية عن الحرمين الشريفين.

قرارات أصدرها مجلس الشورى

- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر للتعاون في مجال الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين.

- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة السعودية ووزارة العدل الجزائرية.

- الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السعودية وفرنسا الأولى حول التعاون الفني في مجال النقل السككي والثانية حول التعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.