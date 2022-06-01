80 % من العاملين في موسم جدة سعوديون

وبرهن الشباب والشابات السعوديون العاملون في موسم جدة، على قدراتهم المميزة وإثبات أنفسهم في صناعة الترفيه وتنظيم الفعاليات، حيث سجلوا نجاحاتهم من أول يوم تمكنوا فيه من العمل والمشاركة، ليكونوا جزءاً منها وشريكاً أساسًا في نجاحها.
وفي موسم جدة، أثبت أبناء دوت الخليج من الجنسين شغفهم الكبير للعمل والتميز والإبداع واستثمار الفرص، وكانوا على مستوى التطلعات في كل المجالات، التي انخرطوا في العمل فيها، سواء في التشغيل، أو التسويق، أو التنظيم، أو إدارة مواقع الفعاليات وغيرها، بالإضافة إلى مشاركتهم في الفرص التي قدمها الموسم لهم، لعرض مواهبهم وتسويق منتجاتهم وتطوير قدراتهم في منافذ البيع والمتاجر التي خُصِّصت لهم في مناطق الموسم.
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