شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تدعم طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية أرمينيا ارارات ميرزويان.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما عبر وزير خارجية جمهورية أرمينيا عن دعم بلاده لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو الدولي 2030.

من جهته، قدم معالي الوزير الجبير لمعالي الوزير ميرزويان شكر المملكة لجمهورية أرمينيا على دعم ملف الاستضافة.