شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إصابة 3 أشخاص إثر سقوط قطعة خرسانية من أحد جسور قطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجت عائلة سعودية من موت محقق، يوم أمس الثلاثاء إثر سقوط قطعة اسمنتية من أحد جسور قطار الرياض على طريق الملك عبدلله، لتخترق السيارة وتتسب في إصابات بالغة لسيدة وطفلها وعاملتها.

ونشرت شقيقة المتضررة تركية الأسمري مقطع فيديو وذكرت أن الحادثة وقعت عند الساعة 8:20 مساءً تحت النفق المقابل لقاعة المقصورة، حيث سقطت القطعة الأسمنتية على سيارة أختها وزوجها، أثناء تواجدهم على الطريق الرئيسي ما أدى إلى توقف السيارة على الفور، مبينةً أن الحادثة تسببت في احتجازهم بعض الوقت حتى تمكن زوج شقيقتها من الخروج وطلب المساعدة.

وبيّنت الأسمري، أن فرق الهلال الأحمر باشرت الحادثة، وتم نقل شقيقتها وابنها لأحد المستشفيات الحكومية وتأخر إسعافهما لنحو 12 ساعة، بحجة وجود ازدحام وأن حالتهما غير حرجة، بالرغم من وجود قطع عميق جدًا في يد شقيقتها، بينما الطفل فقد نُقل على حسابنا لمستشفى خاص.